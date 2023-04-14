本地股市星期五早盘涨0.27％

美国物价指数接连低于预期，推动本地股市上扬。新加坡海峡时报指数星期五（4月14日）截至中午上涨8.80点或0.27%，报3304.92点。最高点达3315.85点，最低点为3301.4点。

亚太地区股市整体表现良好。其中，东京和台湾分别上涨1.11%和0.93%，涨幅居前；首尔、上海、深圳和悉尼股市的涨幅介于0.33%至0.59%；香港股市则微跌3.48点。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，美国本周公布的CPI和PPI数据均好于市场预计，使市场相信美国联邦储备局在5月加息25个基点后，6月将停止加息。这也推动了亚太和本地股市的上扬。

此外，新加坡金融管理局也在连续五次收紧货币政策后，星期五表示暂停进一步收紧新元汇率，更加坚定投资者对加息接近尾声的看法。

不过，王彬妮也提醒说，海指目前还没有有效突破3320点的重要阻力位。短期内，指数大概率还会继续窄幅震荡。

SPI Asset Management管理合伙人英尼斯（Stephen Innes）说：“继星期三好于预期的CPI数据后，星期四的PPI数据以及在线申请失业救济人数的报告公布之后，进一步平衡了劳动力市场的需求，疫情后的通胀恐慌正在结束。”

海指成份股方面，16只上涨，10只上涨，四只持平。

领涨的是扬子江船业集团（Yangzijiang Shipbuilding）和泰国酿酒（Thai Beverage），前者起2.48%至1.24元，后者起1.58%至0.645元。

下跌幅度最大的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别滑落2.09％和0.86％，报1.81元和1.16元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和亚化集团（AsiaPhos）居前，成交量分别为1亿1883万股和3388万股。前者跌0.84%至0.118元；后者大涨66.67%至0.015元。

亚化集团星期四（13日）闭市后披露，集团可能与第三方合作以联营、投资或收购的方式参与再生能源业务。公司认为，要是潜在交易成功，有助于业务多元化，并补充现有的业务。