过去四年性骚扰案件达9629起 警方成立性罪案及家庭暴力指挥处

过去四年，新加坡警察部队共接获9629起包括强奸、侵入性性侵犯、非礼，以及涉及儿童和弱势者的性侵案件，其中1096起发生在亲属之间，情况令人关注。警方从4月3日起成立性罪案及家庭暴力指挥处，把报案程序简化，更好地帮助受害者。

配合国际性侵害意识月，内政部长兼律政部长尚穆根星期五（4月14日）在性罪案关怀意识研讨会（Sexual Crime Awareness Seminar）致辞时宣布了上述消息。

警方也在研讨会上透露，去年接获的性侵案件中，非礼案就占了1610起，比2021年上升近10%。

尚穆根说，过去几年，新加坡已采取重要步骤，以更好地处理性罪案。在法律上，我国制定新罪名以应付借助科技进行的性犯罪，如用手机偷窥等，并加重对与受害者有密切关系的罪犯的刑罚，以及包括非礼罪在内的三项性罪名的最高刑罚。

他也说，我国今年将制定网络犯罪危害法令，以更有效地处理可能在现实世界里构成犯罪行为的网络活动。

另外，为更好地支持和保护受害者，警方在报案和调查程序上推出新措施，其中包括从今年4月起，逐步在邻里警局自助取号机增添新的“性罪案”选项。

报案者在自助取号机排队取号报案时，一般得先选择案件类型。增添新选项之后，一旦有人选择“性罪案”，系统就会自动通知警员，性罪案受害者将被优先处理，并被带到私人区域，以确保受害者在报案时的隐私得到保护，降低报案的阻碍。

尚穆根说：“我们不仅要继续减少新加坡的性犯罪率，也要加强对受害者的支持。”



研讨会邀请七名主讲人分享，来自总检察署的警员、社会及家庭发展部、新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment）、关怀家暴援助中心（Care Corner’s Project StART）等伙伴机构的参与。