王乙康：近期新一波冠病疫情 约三成病患是再度感染

本地过去一个月出现了新一波的冠病疫情，卫生部长王乙康说，这一波疫情并不是因为旅客和境外输入病例增加所致，而是社区内再度感染冠病者增加。预计有约30%的病患是再度感染冠病。

王乙康星期五（4月14日）早上在国立健保集团主办的全民健康公社（POPCollect）年度工作计划研讨会致辞时说，卫生部注意到最近出现急性呼吸道症状和确诊冠病的病患比例有所增加，当局预测每日确诊人数已从一个月前的1400起，明显增至上周的约4000起。

不过，这同之前在疫情高峰期的每日超过2万起新增病例相比，仍是很小的数目，卫生部预计新增病患数将在这周趋稳。

王乙康也指出，一些人将本土病例数的增加归咎于旅客带入病毒，但这是不正确的。冠病目前在本地是地方性流行病，病毒持续在社区中传播，造成这波疫情的不是输入型病例，而是因为社区中再度感染冠病的人增加。

随着人们从感染冠病和接种疫苗中获得的保护力逐渐减弱，再度感染冠病的病例也会增加。卫生部预计这一波疫情中，有约三成的病患是再度感染，高于上一波疫情的20％至25％。

没证据显示 在本地传播的变种毒株XBB会导致更严重病症

王乙康强调，在任何感染疫波，最重要的是病患症状的严重程度，以及他们是否须要住院治疗，没有证据显示目前在本地传播的变种毒株XBB会导致更严重的病症。

过去一个月，入院的冠病患者从80人激增到220人，但远低于疫情高峰期的住院人数，也低于因非冠病感染而住院的人数。

他呼吁身体不适者应该尽可能留在家中和戴口罩，60岁及以上者和高风险群体应该每年接种疫苗追加剂。