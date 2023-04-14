按人计酬 卫生部和公共医疗集群的拨款预算会同步增长

随着健康SG计划即将推出，卫生部对三大公共医疗集群的资助模式已改为“按人计酬”，即根据看诊人数每年拨出固定款项，财政部拨给卫生部的预算也会根据按人计酬的增长计算。

王乙康星期五（4月14日）在国立健保集团主办的全民健康公社（POPCollect）活动上致辞时说，从本财政年起，三大公共医疗集群新保集团、国立健保集团以及国立大学医学组织已开始根据“按人计酬”（capitation）的资助模式获得拨款。过去，当局是按照医院提供的手术和治疗等服务量给予津贴。

王乙康说：“卫生部和公共医疗集群的拨款预算，可随着我们所照顾的居民数量和年龄段而增加，但这不能只是因为我们进行更多手术和复杂治疗而增加。我们如今有更大的动力去提供预防性护理，帮助人们保持健康，以确保成本不会不可持续地攀升。”

他也指出，在健康SG计划下，全科诊所的收入占比也会改变，更多的收入会通过向居民提供预防性护理而获得政府给予的服务费，以及提供更多包括接种疫苗和健康检查等受政府津贴的服务。

约800家全科诊所已加入健康SG计划

卫生部从3月中开始招募全科医生加入健康SG计划，目前加入基层医疗护理网络计划（Primary Care Networks，简称PCN）的九成诊所已经报名参加。王乙康说，截至星期四（13日），1200家参与社保援助计划（CHAS）的全科诊所，有约800家加入健康SG。

卫生部将按照计划在今年7月正式推出健康SG计划，40岁及以上慢性疾病患者若定期到全科诊所复诊，医生也加入了健康SG，可预先在5月报名参加计划。