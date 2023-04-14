理发师卖两名表 告女商人不付余款

理发师网售名表，卖了两只表却只收到一只表的钱，入禀法庭向美容院老板娘索讨1万6000元。老板娘反指对方卖的是假货，反诉索赔已支付的2万8000元。

起诉人是名男理发师，答辩人是名从事美容生意的女商人，两人在2016年因理发而结识，之后成为朋友。

理发师的说法是，老板娘去年1月5日从他那买了一只2万8000元的劳力士（Rolex）手表，以及一只1万6000元的宇舶表（Hublot）。

两人口头上同意，让老板娘先支付劳力士表的钱，另一只表的1万6000元可分期付款。

不过，老板娘拿了两只表却没支付剩余的1万6000元，理发师因此发起告诉，要追讨回这笔钱。

老板娘抗辩之际也提出反诉，表示去年3月经鉴定后，发现两支表都是冒牌货，才会拒绝支付余额，还要求对方还她早前支付的2万8000元。

一名鉴定师在庭上供证时证实，两只表确实是赝品。法官因此裁决，两只表的市价为零元，老板娘不用支付剩下的1万6000元，判理发师败诉。

此外，判词披露，理发师在出售各类名表的网站购买上述两只名表，由于卖假货触法，他理应不会发起官司，法官因此判断，理发师有可能在不知情的情况下，卖了冒牌货给老板娘。

老板娘向理发师索赔的案件择日审理。