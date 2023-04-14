女佣偷窃案审讯提供假资料 廖启龙判监两周

在女佣莉雅妮的法庭审讯提供假资料，并对警员撒谎，樟宜机场集团前主席廖文良的儿子廖启龙被判坐牢两周。

现年45岁的廖启龙原本面对的罪名包括在审讯中作伪证，但控方后来改以向公务员提供假资料罪提控他。

廖启龙是樟宜机场集团前主席廖文良的儿子，他在2023年3月30日承认一项向公务员提供假资料的罪名，另一项对警员撒谎的罪名则交由张荣光法官下判时一并考虑。

案件星期五（4月14日）在国家法院过堂，廖启龙被判坐牢两周。

《联合早报》早前报道，在廖家打工约九年的印度尼西亚籍女佣莉雅妮（Parti Liyani，48岁），2017年被控偷窃廖家总值3万4600元的财物，其中包括120件、每件价值150元的衣物。

莉雅妮原本被判罪成和坐牢26个月，但她于2020年9月向高庭上诉得直，洗脱偷窃罪名。

偷窃案于2018年4月至2019年3月进行审讯。廖启龙在2018年7月17日以控方证人身份出庭供证，被辩方律师盘问的过程中，他数次坚称其中一件淡黄色有领T恤，以及一件红色女装衬衫是他的衣服，但他其实清楚知道这并不属实。

廖启龙被盘问时也称不记得何时拥有或穿这些衣服。当辩方律师问他是否同意这两件衣物是女装时，廖启龙同意。