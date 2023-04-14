【政府施政方针】持续改善新加坡人获得司法保护和法律援助的机会

我国政府将优化司法制度，并继续努力确保新加坡人更容易获得司法保护。

内政部长兼律政部长尚穆根在律政部的政府施政方针附录中指出，强有力的法治是一个可信政府的其中一个根本支柱。除了继续使司法制度可信、适宜和保护更多人，律政部也将主动推动司法改革来应对不断改变的社会需求，和确保我国的司法程序与时俱进、高效率和有效。

政府于2021年通过民事与刑事司法法庭改革法案，让法庭有权力灵活地进行远程审讯、通过申请人和答辩人提交的书面陈述和文件来决定事项，及让双方以异步通信方式同法庭沟通。这降低了诉讼费用，也让程序更加便利。

在家事司法事务方面，律政部正同社会及家庭发展部和家事法院等主要伙伴合作，让家事司法程序更简易和更高效，减少当中具火药味的争锋相对、促进家庭关系和解，及保护孩童的福利。

另一方面，公设辩护人办公室（Public Defender’s Office）于2022年底投入运作，使到更多面对刑事诉讼的公民和永久居民可获得法律援助。法援范围扩大至更多的犯罪行为，援助对象的家庭收入顶限也上调到最低的35个百分位。

尚穆根说，政府将继续努力让国人能够更容易获得司法保护和法律援助。律政部的其中一项工作是同文化、社区及青年部以及国家发展部联手探讨，加强社区纠纷解决框架（Community Dispute Management Framework），强制某些邻里纠纷进行调解，及确保邻里纠纷仲裁庭程序更有效。

律政部也会继续同新加坡法律义务办事处（Pro Bono SG）等利益相关单位合作，例如设立一站式网站，让公众查询法律信息。