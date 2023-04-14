【政府施政方针】储备社会资本与互信 加强跨社群互助精神

人口和社会的转变意味着，新加坡须持续加强多元社群之间的互信与了解。文化、社区及青年部将提供更多机会让公众参与体育、文化及社区活动，增强跨社群的信任与守望互助精神。

文化、社区及青年部长唐振辉星期五（4月14日）在文社青部施政方针附录指出，不少人通过新加坡携手前进运动就强化人民的团结和共同责任感，向政府提呈多项建议。社青体部将同新加坡人携手，将这些想法付诸实践。

在不同社群之间建立互信和了解方面，文社青部将通过新加坡青年志愿团队，以及全岛24个市镇的关爱新加坡义工综合中心等平台，让新加坡人有更多机会捐助款项或参与志愿服务，支持自己所关心的项目。

唐振辉强调，学校仍是让学生从小建立跨文化友谊的共同空间。政府会继续推动“课程辅助活动策略伙伴计划“等项目，让各校学生能一起参与水球和民族舞蹈等课程辅助活动。

政府上个月已宣布为今年4岁至12岁孩童的ActiveSG户头填补多100元的现金积分，鼓励更多孩童利用课余休闲时间，参与校外体育活动。

文社青部也与自助团体等伙伴合作，促进不同种族社群之间的互助精神。除了更新族群与宗教和谐圈等现有平台，政府也已加强社区纠纷管理框架，进一步促进社会和谐与睦邻精神。

此外，唐振辉说，文社青部会继续推动艺术、文化遗产以及体育领域，塑造公平和包容的社会，加强新加坡人的身份认同感和信心。

在打造具有韧性的关爱社会方面，政府将与全国志愿服务与慈善中心，以及新加坡工商联合总会合作，增加以回馈社会为宗旨的企业。文社青部已延长和加强企业志愿服务计划，让那些有员工为公益机构提供义务服务的企业，可继续享有税务回扣。