【政府施政方针】新防诈产品年底推出 协助人们辨识公职人员来电真假

随着越来越多人的生活与政府服务转移至数码空间，保持对公共机构的信任及保障数码平台的安全至关重要。智慧国及数码政府工作团将在今年底推出新产品CheckWho，协助公众验证公职人员打来的电话。

通讯及新闻部长、内政部第二部长兼主管智慧国计划及网络安全事务部长杨莉明星期五（4月14日）在智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）的施政方针附录中指出，工作团将通过新工具来更好地侦察出冒充政府机构网站的钓鱼网站，并且为Singpass采用欺诈分析解决方案，以确保在政府平台上的交易安全且坚韧。

另一方面，数码科技可给企业、人民与政府机构提供重要机会，SNDGG将通过与政府机构、行业和研究界的密切合作，以及由强大数码政府支持的数码与物联信息（cyber-physical）基础设施，让所有人受益。

SNDGG将借助科技来促进新加坡企业的商业活动、增长与创新，包括同贸易及工业部加强一站式GoBusiness数码平台，来支持各企业的每日交易和长期投资，比如让员工掌握未来技能。

SNDGG也将在今年底更新数码政府蓝图，努力让政府服务更显眼、更个人化且无缝衔接。

但杨莉明强调，虽然SNDGG旨在让新加坡人能在这个数码时代中获取经济利益且提升生产力，政府的基本志愿是能建立一个包容、团结、以及关爱的社会，以数码优先但不仅限于数码。SNDGG将同ServiceSG一起确保不擅长使用数码科技的新加坡人，如年长或残障人士，可继续获得公共机构提供的公民服务。在可能和必要的情况下，政府会为这群人提供非数码接触点与援助。