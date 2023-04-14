本地股市收高0.25% 升幅不及亚太其他股市

美国最新的经济数据进一步显示，美国联邦储备局过去一年连翻加息抑制通货膨的举措开始显现成效，星期五（4月14日）的亚太股市跟随华尔街隔夜股市高收而向好。新加坡海峡时报指数闭市报3302.66点，上升8.12点或0.25%，升幅不及其他股市。

出乎市场的意料，美国3月份生产者价格指数（PPI）比2月下跌0.5%，是2020年4月以来最大的跌幅。此外，首次领取失业津贴的人数也比预期中多，加上前一天公布的消费者价格指数（CPI）跌幅比预期大，这些数据都向投资者抛出定心丸，显示通胀率开始下跌，鼓舞了市场的正面情绪。

海指全天的交易量达13亿股，交易额8亿3984万元， 上升股330只，下跌股236只。

30只成份股升多跌少，八只下跌，三只持平，其余都上扬。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），升幅达1.65%，闭市报1.23元；泰国酿酒起1.58%至0.645元；DFI零售集团上扬1.31%至3.09美元。

下跌幅度较大的股票有丰益国际 （Wilmar），下跌0.73%至4.09元；新加坡交易所（SGX）滑落0.63%至9.48元，以及丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）下跌0.55%至1.82元。

亚太其他主要股市全部高收，升幅介于0.38%至1.20%。日本股市涨幅最大而韩国股市的涨幅则最小。