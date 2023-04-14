酒吧保安员失足坠井身亡 大楼业主和酒吧公司判罚款

莱佛士坊摩天酒吧保安失足坠井身亡案，大楼业主被揭没确保井坑盖好，酒吧公司身为保安的雇主也没提供完善的安全作业程序，分别被判罚款26万元和16万元。

这起意外发生在2019年6月9日凌晨1时30分许，于莱佛士坊一号（One Raffles Place）第63层顶楼的露天酒吧1-Altitude。兼职保安员邓文汉（26岁）跑向两名顾客阻止他们进入封锁的观景台，不慎跌入近四米深的井坑，当场枉死。

事隔四年，大楼业主OUB Centre有限公司，以及经营酒吧的Synergyinthesky私人有限公司在星期五（4月14日），各承认抵触工作场所安全与卫生法令的罪名。

庭上揭露，OUB Centre当时聘请承包商A&P Maintenance Services私人有限公司进行大楼外墙的清洁工程。工人得打开观景台的井坑以启动机械吊篮，为了方便控制设在井坑内的开关，井坑在工程期间一直没盖上。

邓文汉在6月8日值班，主管提醒他须注意开着的井坑，他当天的责任之一就是要确保没有顾客走入封锁区域。隔天凌晨1时30分，两名酒吧顾客把路障推开往观景台走去，邓文汉见状跑去阻止时却跌入井坑，当场头部重伤丧命。

人力部主控官指大楼业主有责任确保大楼内所有超过两米深的井坑，在没有使用时均被盖上，但他们没有这么做，只放置路障阻止公众走到观景台。业主也没通知工人可通过另一个房间控制机械吊篮的开关，井坑无须一直开着。

Synergyinthesky没有考虑到员工坠井的风险，将有关安全措施列入风险评估内。公司有提醒保安必须注意井坑，但没有指导他们应该如何安全地走入观景台。



涉案的清洁承包商也因为这起案件被控，料在6月认罪。