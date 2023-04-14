Grab平台费5月5日起上调至七角钱

从5月5日起，私召车业者Grab向乘客征收的平台费用将从目前的三角钱上调到七角钱。

Grab星期五（4月14日）在发给用户的电邮中提到上述调整，并指这有助支持公司的开发工作，继续优化应用的功能。Grab的所有车辆电召服务，包括JustGrab、GrabHitch和Standard Taxi都会受影响。

Grab也提到，将平台费用（platform fee）上调到七角钱，是为了同其他私召车业者收取的平台费用一致。

私召车业者Gojek的平台费用是七角钱；TADA向18元及以下的车资征收约六角钱的平台费用，18元以上的车资则收约八角钱；Ryde的平台费是三角钱。

在应对司机短缺方面，Grab说除了招募更多司机加入，也在应用推出一些新功能，提高司机的效率。例如，司机可利用“热点导航”，留意哪些地方的乘客需求较高。

“当更多司机进入这些地区，车资飙涨幅度就不会那么显著，也希望乘客能更快地找到司机。试验结果较乐观，这对任何一方都是个赢面。”

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今年3月在国会拨款委员会辩论交通部的开支预算时说，虽然点对点载客服务的需求回升，但每月的活跃司机从疫前的6万9000名，减至去年第四季的大约5万5000名。司机人数减少，乘客除了要支付更高的车资，等候时间也更长，尤其是在晚间。