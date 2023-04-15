家事法院推出遗嘱认证电子服务　

遗嘱执行人今后可选择通过网上平台申请遗嘱验证书，减少来回到法院提呈文件的时间，以及程序出错得重新提呈的情况，可以更方便地完成手续。

家事司法法院星期六（4月15日）在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举办的家事法邻里活动上宣布，推出遗嘱认证电子服务（The Probate eService）。

之前，没聘用律师代劳的遗嘱执行人在申请遗嘱验证书（Grant of Probate）时，得自行准备并到国家法院的服务处提交文件。申请者今后可上网申请，利用Singpass登录。平台可提取全国个人资料库（MyInfo）内的信息，相关资料会自动填入申请表格，并能直接从移民与关卡局取得死者的资料。电子服务平台通过一系列问题引导申请者须准备的文件与手续，降低出错概率，旨在使申请过程更简易便利。

目前，遗嘱验证书的申请中约3%是遗嘱执行人自行办理，没有聘用律师。

家事司法法院主簿叶耀祖指出，对一般公众来说，上法院的过程可能让人感到吃力。法院的其中一个目标是简化一些程序，帮助公众更轻易地获取服务。遗嘱认证电子服务引导使用者完成所需的步骤，省下输入相关资料所需的时间，使用者也可以线上支付所需的费用。如果间中需要法律方面的支援，系统也允许使用者把申请交由律师代为处理。

目前，只有遗嘱中指明的“唯一执行人”可使用这项电子服务。一些条件还包括：死者的遗产总估值不超过200万新元；死者是新加坡公民或永久居民，在新加坡去世。公众可上网站使用服务，并查阅详情。

家事法邻里活动由家事司法法院、社会及家庭发展部、人民协会和新加坡律师公会联办，通过讲座向公众传达有关家事法和社会援助的信息。活动自2020年推出以来，已举办四场活动，今年将走入另两个邻里。星期六的讲座向公众介绍遗嘱验证书和持久授权书等课题，约300人出席。