一男子乌敏岛失踪 搜救进行中

一名20岁男子星期五（4月14日）疑似在乌敏岛北部可克石场附近失踪，搜寻工作仍在进行中。

《联合早报》记者星期六（15日）上午约11时30分抵达乌敏岛时，警方和民防部队人员正在可能的事发地点附近展开搜寻。

岛民王源潜（65岁，自雇人士）告诉记者，星期五晚上7时左右看到失踪者的朋友到码头附近寻求帮助，找寻朋友。

据王源潜向失踪者的朋友及家人了解，失踪男子约20岁，可能曾在石场的矿湖里游泳，失踪时并未携带手机。他说，石场矿湖附近均有围栏，相信男子是翻过围栏游泳。在现场的失踪者朋友和家属均拒绝受访。

王源潜也提到，星期五傍晚5时至7时左右，乌敏岛有降雨。据他所知，可克石场（Kekek Quarry）的矿湖中有蟒蛇和鳄鱼，且湖水最深处达40米左右。若骑脚踏车，从乌敏岛码头到可克石场约需40分钟，走路则要一个半小时，通常人迹罕至。

据了解，民防部队在星期六凌晨2时10分左右收到水下救援协助请求，在抵达现场后并未找到失踪者。

民防部队也派消防员沿岸搜寻，并出动灾难拯救队和遥控水下载具进行水下搜寻。

据了解，失踪者为淡滨尼消防局的一名印族国民服役消防员，意外发生时是他的休息日。

目前，搜索工作仍在进行中。