1月至今62人陷假冒官员骗局 损失690万元

误坠冒充中国官员的骗局，23岁女子被骗“保释金”，还自拍绑架视频，所幸警方在接获报案的六小时内识破并找到受骗女子。今年1月以来，已有至少62人落入假冒官员骗案，损失总金额至少690万元。

新加坡警察部队星期六（4月15日）发文告说，警方于4月12日接获一名23岁女子被绑架的报案。女子在中国的父母收到一段视频，显示女儿的手脚被捆绑，一名讲华语的陌生人向他们索要赎金。

裕廊警署、刑事侦查局、警察情报局，以及商业事务局的查案人员随即展开调查，同日（12日）在一家酒店找到受害女子，证实她是假中国公安骗局的受害者。

初步调查显示，这名受害者今年4月接到一通谎称来自移民与关卡局人员的电话，指她有一个装有非法冠病药物的包裹被扣留在关卡。骗子再以调查为由，把电话转给假扮“中国公安”的同伙，并要求受害者在调查期间，每天通过社媒短信向“中国公安”报到六次。

骗子也声称，若受害者无法缴交“保释金”，就可能遭遣送回国。受害者深信不疑，竟将15万元人民币（约2万9000新元）汇入骗子的银行户头。

4月10日，骗子指示受害者与外界断绝联系，以协助调查，并让受害者自己拍摄一段手脚被捆绑的视频，假装自己被捕。骗子告诉受害者，这段视频将用于诱捕犯罪团伙的其他成员。在受害者不知情的情况下，骗子过后利用她拍摄的这段视频勒索她的父母。

警方对上述案件的调查仍在进行中。文告没有提及是否有人落网。

无独有偶，警方于4月12日和13日还追踪到另外的两男一女。他们相信都坠入类似骗局，并涉嫌洗钱罪。其中一人被骗，汇走高达89万1000人民币（约17万2400新元）的“保释金”。

警方在另一则文告指出，今年1月以来，已有至少62人落入假冒官员骗案，损失金额至少690万元。

公众可拨警方热线1800-255-0000，或拨打999报警求助。此外，也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网www.scamalert.sg，了解更多防范骗案信息。