食品局突击工业大楼仓库 查扣2200公斤肉类海鲜

一名女性永久居民被指在旧工业大楼仓库无照经营冷藏库，新加坡食品局当场起获了从越南非法进口的约2200公斤肉类和海鲜食品，以及不少酒类和药品。

新加坡食品局星期六（4月15日）发文告说，当局星期四（13日）在圣诺哥的一个旧工业大楼进行突击检查时，起获约2200公斤从越南非法进口的食品。

食品局人员在冷藏库发现了大量的肉类及海鲜食品，包括冷冻猪肉、牛肉、鸡肉、鱼和田鸡。这些食品均从未经批准的来源，以及在没有准证的情况下非法运进我国。一名女性永久居民被指经营上述仓库，部分区域用作无执照冷库，共有七个冷冻柜和两个冷藏柜。

此外，食品局人员也起获了470瓶酒和各种药品。这些物品已转交给新加坡关税局和卫生科学局进一步调查。

所有的调查正在进行中。

食品局指出，所有进口食品都必须符合食品局的规定，并由合法进口商进口，每样食品都须申报并获得入口准证。若非法进口的食品来历不明，将影响食品的安全。

肉类产品必须从获批准国家的合格来源进口，以符合新加坡的食品安全标准与要求。

非法进口肉类和海鲜产品的违例者，一旦罪成将被罚款不超过5万元，或监禁最长两年，或两者兼施；重犯者可被罚款不超过10万元，或监禁最长三年，或两者兼施。此外，无执照储藏肉类或海鲜食品的违例者，一旦罪成可被罚款不超过1万元，或监禁最长一年，或两者兼施。

公众若发现任何可能违反规定的行为，应通过食品局网站www.sfa.gov.sg/feedback举报，所有资料都将保密。