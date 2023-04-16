王乙康：超过800家全科诊所加入健康SG比想象中好 预计将增至1000所

参与社保援助计划（CHAS）的1200家全科诊所当中，超过800家已加入健康SG计划。卫生部长王乙康指出，目前有三分之二加入已是出乎意料，比想象中的情况还好。

王乙康星期天（4月16日）参与三巴旺集选区主办的环境可持续社区活动时说，预计接下来一两年内，加入计划的全科诊所会增加到约1000家，他很满意医生们非常踊跃参与。

“总会有一部分不会加入，因为我们的政策是让他们自愿加入，不像许多有类似计划的国家，是强制性的。我们不要那么做，而是让诊所自愿加入。当然我们的计划要有吸引力，他们（医生）要觉得这能帮助病患，同时也能让他们的诊所生意更好。”

至于小部分诊所为何不加入，王乙康透露比较有经验的医生或生意已经不错的诊所，可能认为没必要加入计划，一些则持着观望态度。“但如果大家踊跃地参与，久而久之，这一类的诊所也会加入。”

卫生部因此与这些医生坦诚交流，在听取他们的一些反馈后，也修改了计划。

他强调，很多诊疗对计划有所误解，比如以为加入健康SG计划会影响各个诊所目前的运作方式。其实，就像疫情期间，诊所可用现有方式运作，但政府另有计划，协助诊所能为更多病患看诊。但不少诊所也反馈已经很忙。

另外，一些全科医生因即将退休，他们可能没有合适的电脑系统可加入健康SG计划，因此觉得没必要在剩余的运作期间获取新系统。