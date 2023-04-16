新加坡注册油轮寻获 20船员安全无恙

六天前疑遭海盗登船的新加坡注册油轮“成功九”（SUCCESS 9），星期六（4月15日）已寻获，包括一名新加坡国籍的所有20名船员证实安全无恙，油轮也已安全抵达科特迪瓦阿比让（Abidjan）港口。

新加坡海事及港务管理局（MPA）星期天凌晨（4月16日）发表文告说，当局通过新加坡海军资信汇合中心（IFC）和蒙罗维亚（Monrovia）区域海事救援协调中心（MRCC），不断与船主和跨国机构协调，搜寻油槽船。

海事局于星期六下午5时（新加坡时间）接获最新消息，得知“成功九”确定位置为西非国家科特迪瓦（Côte d’Ivoire）的阿比让（Abidjan）海岸附近。

根据文告，名为MONJASA SPRINTER的商船早前经过时，接获“成功九”的求救信号。商船船长随后向所属的公司保安员报告后者的位置。

公司保安员因此向新加坡海事局提供最新消息，海事局立即通知IFC和MRCC。科特迪瓦后来派遣海军巡逻舰前往查看，确认后登上油轮。

包括新加坡船员的所有船员都安全且健康，“成功九”也安全抵达阿比让港。

海事局吁请所有新加坡注册的船舶在该海域运行时，必须谨慎行事和采取西非的最佳管理措施指南，以降低海盗相关威胁。

当局也建议船务公司应按照国际船舶与港口设施保安准则（ISPS），定期审查自己的船舶安全评估和计划，并且向地方当局报告所有海盗活动，包括真实和未遂的袭击，以及目击可疑事件。