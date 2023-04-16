本地唯一BMX脚踏车游乐赛场将落户蔡厝港

我国唯一一个小轮车（BMX）越野脚踏车赛道和训练道，确定落户蔡厝港集选区的碧林分区。毗邻的还有新的综合体育设施，包括多用途球场、有盖篮球场、健身角落和儿童游乐场。

国家发展部长李智陞星期天（4月16日）在碧林基层组织顾问黄文鸿的陪同下，出席在立达高级特别学校（APSN Delta Senior School）举办的Brickland Cares家庭嘉年华，为计划揭幕。

在邻里体育计划（Sports-in-Precinct）下，蔡厝港7道第810A座组屋对面的空地将在今年下半年动土，兴建多用途球场、有盖篮球场、健身角落和儿童游乐场，预计2025年竣工。

针对为何要兴建综合体育设施，黄文鸿受访时说，由于碧林是蔡厝港集选区的新分区，区内目前没有购物中心或民众俱乐部这样的聚点，因此想通过兴建一个体育设施，将不同年龄和种族的居民聚在一起。

蔡厝港7道第810A座组屋对面的空地将兴建综合体育设施，预计2025年竣工。（陈渊庄摄）

碧林基层组织和新加坡脚踏车联合会也将在综合体育设施旁，兴建碧林脚踏车游乐赛场和BMX训练学院，预计2024年下半年竣工。

脚踏车游乐赛场名为“The Bricks”，将有一个BMX赛道和全长350公尺的波浪形训练道（pump tracks）。

新加坡脚踏车联合会会长邢祥进受访时说，他们原本在新加坡赛马场有训练场地，但去年6月租约到期后得另外寻找场地，黄文鸿当时提议或许他们可以落户碧林。

邢祥进说，目前，学员要使用BMX赛道，得趁学校假期到马来西亚柔佛训练，相当不方便，他们因此非常高兴能觅得新家。他也说，希望在脚踏车游乐赛场建成后，与附近学校合作，鼓励更多年轻人来使用赛道。