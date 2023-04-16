男子乌敏岛失踪 现场寻获一具尸体

新加坡民防部队星期天（4月16日）早上恢复搜寻失踪约两天的国民服役消防员。据了解，中午时分乌敏岛可克石场附近的矿湖寻获一具尸体，但身份未明。搜救队伍已撤离。

尸体是否是失踪者，《联合早报》正向民防部队查询，还在等待回复。

失踪者约20岁，星期五（14日）休班日晚上，在乌敏岛北部靠近可克石场的树林和矿湖失踪。据报道，失踪者事发当天与朋友到石场附近玩，相信他曾在矿湖游泳。

《联合早报》记者星期天早上约9时半抵达疑似失踪地点，只见参与搜寻的新加坡海军蛙人约十人，现场也搭棚设置搜寻仪器。

新加坡海军蛙人设置仪器，支援搜救行动。（陈斌勤摄）

失踪者的八名亲友早上11时抵达现场，与岛上印度教庙宇的教士为失踪者祈福。

下午1时许，几名岛民告诉《联合早报》，失踪者的亲友告诉他们，尸体已寻获。记者观察到，搜救队伍也在此时陆续撤离。

下午2时15分左右，失踪者亲友神情哀伤地从乌敏岛码头搭船离开。

民防部队是在星期六凌晨2时10分左右接到求助通报，抵达现场后并未找到失踪者。搜寻行动星期六入夜后暂停，星期天早上恢复。

失踪者的八名亲友早上11时抵达现场，与岛上印度教庙宇的教士（ 长发面向镜头者）为失踪者祈福。（陈斌勤摄）

岛上一名汤姓司机（60岁）告诉《联合早报》，他星期天早上在码头载了两女六男，到华人寺庙韦陀法宫旁边的印度教庙宇请教士，再从那里把九人载到现场。

一名不愿具名的男亲友（约40多岁）说，他们希望教士能协助早日找到失踪者，“我们希望一切平安无事”。

可克石场离乌敏岛码头约20分钟车程，人迹罕至。据岛民说，矿湖最深达40米左右，常有蟒蛇、鳄鱼和巨型的多曼鱼出没。