助孕妇开路过关生产 六名移民局人员：只是分内事　

协助羊水破的孕妇迅速通关，移民与关卡局人员网上获表扬。他们受访时说，当时只是做好分内事，也很欣慰母子平安。

郑凯嬣（29岁）原本要在3月25日晚上搭火车回马来西亚新山待产，没想到当天早上7时许羊水破了，于是立即赶回新山生产。兀兰关卡人员之后协助她“开路”，让她和丈夫感动不已。她事后在网上分享经历，许多网民也赞扬移民局人员的表现。

当天协助她的六名移民局人员星期天（4月16日）接受《联合早报》访问，绘述当天的情况。

稽查长凯莎拉说，自己当天在出境处负责管理人潮，并在当时注意到郑凯嬣和丈夫来到出境处，“我当时看到她的丈夫很像要寻求帮助，于是主动上前询问，结果对方问我是否能帮忙，因为妻子的羊水破了”。

凯莎拉于是和同事安排两人迅速通关，并找来轮椅给郑凯嬣，“我们也通知其他同事，如让楼下旅客上下巴士处的同事提供帮助”。

当时在楼下执勤的稽查长默罕默德哈齐克接到通知后，也立即和同事一同为郑凯嬣和丈夫护航，一行人也迅速截下一辆汉达英达巴士，“我们当时向巴士司机和售票员讲解情况。他们得知后也立即同意载送，我们于是将夫妇俩送上巴士，让他们能尽快越堤”。

他们解释说，移民局会格外注意年长者、孕妇和小孩等群体，若有必要会上前安排，让他们尽快通关。同时人员也受过训练，如果遇到紧急情况，也会如同上述事件一样，协助对方迅速通关。

兀兰关卡指挥部指挥官陈岳麟说：“我们对关卡人员为这对夫妇所提供的额外协助感到自豪。关卡人员将继续专业地履行职责，并在关卡继续为旅客提供帮助。”

