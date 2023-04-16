本地第二起接种冠病疫苗后死亡个案 家属获逾22万元援助金

43岁女佣在接种第三剂疫苗四天后死于心肌炎，验尸官日前裁定她的死亡可能与疫苗有关。这个本地第二起接种冠病疫苗后死亡个案的家属，已在疫苗致伤经济援助计划下，获得22万5000元的一次援助金。

这名死者是来自菲律宾的沃尔加斯（Ontal Charlene Vargas）。验尸官星期五（4月14日）裁定这是一起不幸的医疗事故，死者死于心肌炎（myocarditis），她的死因相信与接种冠病疫苗有关。

沃尔加斯在2021年12月9日接种辉瑞／复必泰疫苗追加剂，隔天因呼吸短促和胸闷入院治疗。她原本情况稳定，但12日突然因心血管衰竭而晕倒，经过抢救后情况仍持续恶化，并在13日死亡。

卫生部星期天（16日）发文告说，死者的家属今年1月通过疫苗致伤经济援助计划（Vaccine Injury Financial Assistance Programme）申请经济援助，他们的申请已由独立临床小组审核。根据小组的评估，死者的死因可能同她接种疫苗有关，因此她在菲律宾的家属可获得22万5000元的一次援助金。

根据卫生科学局最新疫苗安全报告，接种疫苗后出现心肌炎是罕见的，在接种单价疫苗为基础疫苗时，心肌炎的病发率为每10万剂1.1起，在接种二价疫苗时则是每10万剂有0.1起。

卫生部、冠病疫苗专家团和卫生科学局将继续密切关注任何与疫苗相关的不良反应。