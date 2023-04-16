因涉贩毒在马国被捕 56岁男子被引渡返新

56岁新加坡籍男子疑涉及一起贩毒案件，但中央肃毒局发现他早已出境，便对男子发出逮捕令。当局最终在马来西亚皇家警察的协助下，于上个月底将他逮捕归案，并在星期天（4月16日）把他引渡回新加坡。他将在星期一（17日）被控上法庭。

中央肃毒局星期天晚上发文告说，一名56岁新加坡籍男子因涉嫌供应毒品给新加坡的同伙，好让他们在新加坡贩运和销售这些毒品，而被中央肃毒局逮捕。

执法人员是在调查2020年10月的一起贩毒案件时，发现这名男子的行径，当局当时逮捕了一名26岁的新加坡人。这名本地人事后被控上法庭，文告指案件涉及253克的甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）。案件仍在审理中。

移民记录显示，涉案的56岁男子自2018年11月19日便已出境。当局于是对男子发出逮捕令，并寻求其他海外执法机构的帮助，提供男子的信息。

马来西亚皇家警察肃毒刑事调查部门（NCID）在今年3月31日将56岁男子逮捕归案，并在星期天把他引渡回国。他也将在星期一因涉及上述案件，被控上法庭。

肃毒局副局长（行动）陈亮华在文告中感谢马来西亚皇家警察肃毒刑事调查部门的帮助，他们将涉案嫌犯逮捕，并交给肃毒局，让他在本地面对法律的制裁。

陈亮华指出，贩卖和滥用毒品是一个须通过不同国际执法单位合作，共同应对的跨国问题。

“中央肃毒局和马来西亚皇家警察肃毒刑事调查部门一直紧密合作，我们的共同目标就是确保两个国家免受毒品祸害。”