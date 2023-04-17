美国财报季节在即，投资者保持谨慎，待观察通货膨胀和利率上调对美国经济的影响。美国三大隔夜股市星期五（4月14日）全线下跌。纳斯达克指数跌0.35％；标普500指数跌0.21%；道琼斯工商指数跌0.42%。

本周发布业绩的美国企业包括特斯拉（Tesla）、Netflix和AutoNation，投资者密切关注经济衰退风险对这些非必需消费品企业的冲击。

本地方面，新加坡海峡时报指数上星期五闭市报3302.66点，上升8.12点或0.25%。海指全周微升2.18点或0.07％。

星期一可关注的本地股票：

1）吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）上星期五闭市后发布截至3月底2023财年第一季业务报告，可派发收入增长65.5%至7390万元。在2022年完成的新收购和投资，为资产可派发收入贡献了3640万元，或38.5%。息税折摊前盈利（EBIDTA）也因为城市能源（City Energy）、Ixom和新投资项目贡献更多而取得40.5%的增长，达到1亿2590万元。

2）三吉集团（Miyoshi）上星期五闭市后宣布，截至2月底2023上半财年的净亏损达31万5000元，每股亏损达0.05分；去年同期，公司的净利是209万元。上半年的营收同比减少6.89%至2352万元，除了其他业务的营收增加以外，其他各个业务范畴的收入都较低，主要因为年底佳节期间，中国和菲律宾的订单减少。