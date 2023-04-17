本地股市星期一早盘微跌0.1点

上周五（4月14日）发布的美国3月零售销售数据降幅超出预期，抵消了银行业良好的业绩表现带来的提振，华尔街股市星期五集体收低。亚洲主要股市星期一（17日）早盘涨跌互现。上海和香港股市领涨。新加坡海峡时报指数截至中午12时微跌0.1点，基本持平，报3302.56点。

10只成分股下跌，创业公司（Venture Corp）、大华银行（UOB）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）领跌，创业公司下滑0.86％，后两者跌幅均为0.76％。10只成分股上涨，吉宝企业（Keppel Corp）和怡和合发（Jardine C&C）涨幅最大，均为1.02％，其次是怡和控股（JMH），涨幅为0.65％。

在通胀压力持续，市场对银行业担忧减弱之下，投资者加大了对美国联邦储备局今年至少还会加息一次的押注，而这一预期正在对全球市场产生影响。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场认为美联储在5月加息25个基点的概率超过80％。

澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示:“4月初的劳动力市场、通胀和消费数据都表明，美联储还有更多工作要做，我们的基本观点是，美联储还会加息两次25个基点，如果经济数据没有很快开始走弱，市场将需要重新定价，因为今年下半年不会降息。”

Optimal Capital Advisors策略总监史黛西（Frances Stacy）说：“我不认为所有的加息举措都已在整个体系中发挥作用，看起来美联储将继续收紧（货币）政策。并且（股票）市场还没有完全脱离险境，虽然风险因素不会立即出现，但当真的出现时，市场可能会大幅下跌。”

美联储将在本周公布褐皮书，同时至少有八位美联储官员将发表讲话，其中包括三名理事。上周，美联储理事沃勒（Christopher Waller）曾表示，他倾向于在央行抗击通胀的过程中进一步收紧货币政策。另外，美股的财报季也已来临，投资公司AllianceBernstein认为，美国企业的利润在今年第四季度之前不太可能大幅转为正增长。有分析师指出，美国在未来12个月内遭遇经济衰退的可能性非常大。