反盗版联盟申请庭令 至今封锁近300个非法串流网站和相关域名

新加坡高庭近期再颁发庭令，令本地网络服务供应商封锁另20个非法串流网站和相关域名。

反盗版联盟（Coalition Against Piracy ，简称CAP）对最新一轮的封锁庭令表示欢迎，认为有助于预防本地用户访问盗版网络而遭受损害，但表明通过司法途径取得封锁令耗费金钱和时间，如果有更高效的系统，将发挥更大的影响力。

据了解，本区域一些国家的行政机构，能颁发类似封锁令，审核过程便捷、快速，涉及的行政费也较低。

亚洲视频行业协会（AVIA）属下的CAP星期一（4月17日）发文告说，CAP成员至今成功申请到的庭令，已封锁近300个提供精选体育、戏剧和娱乐等节目的非法串流网站和相关域名。

高庭近期颁发的庭令是由CAP成员英国广播公司工作室（BBC Studios）、西班牙甲级足球联赛（LaLiga）、英格兰超级足球联赛（Premier League）和电视广播（国际）有限公司（TVB International）联合提出申请。

根据庭令，网络服务供应商必须禁止用户访问这些非法串流平台和域名。这也是CAP成员持续打击网络盗版所取得的成果之一。

CAP近期委托YouGov针对本地用户观看网络内容的习惯进行调查，显示封锁非法网站有效打击网络盗版，尤其是在新加坡。

CAP总经理奇塔姆（Matthew Cheetam）说，研究显示，在封锁盗版网站近10年后，新加坡已成为本区域盗版率最低的国家之一。

他指出，通过司法途径采取封锁令须花许多时间和金钱，“版权持有者如果能以更频繁、以更大涵盖量进行封锁的话，不难想象效率会有多高”。