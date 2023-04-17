我国首艘全电动渡轮下月启用 每日接载1000人

我国首艘全电动渡轮将于下月启用，到了今年8月将有多两艘投入运作。三艘渡轮每天可接送约3000名乘客往返新加坡本岛与毛广岛的蚬壳能源与化工园，预计每年减少超过6200公吨的碳排放量，进一步迈向我国在2050年达到净零排放的目标。

首艘全电动渡轮由蚬壳集团（Shell）和本地造船厂企鹅国际（Penguin International）合作建造。这艘名为Penguin Refresh的渡轮星期一（4月17日）在位于毛广岛（Pulau Bukom）的新加坡蚬壳能源与化工园（Shell Energy and Chemicals Park）举行揭幕仪式，交通部长易华仁受邀担任主宾。

蚬壳和企鹅国际在名为“Electric Dream”（电动梦）的计划下，今年8月会启用多两艘全电动渡轮。三艘渡轮各有200个座位，每日可接送3000名乘客往返本岛与蚬壳能源与化工园，每年乘客量预计为180万人次。

三艘全电动渡轮每年预计可减少6258公吨的碳排放量，相等于从新加坡开车到泰国曼谷超过1万8000次的温室气体排放量，并可每年节省1952公吨的燃料。

除了减少二氧化碳排放外，渡轮也不排放氮氧化物（nitrogen oxides）、二氧化硫（sulphur dioxide）或微细颗粒，能有效降低环境污染。

海事及港务管理局星期一也与蚬壳签署为期五年的谅解备忘录，两家机构将合作推进我国采用电动港口船和研发低碳及零碳燃料。合作项目包括，研发电动港口船的充电基础设施、展开低碳及零碳燃料的研究与开发工作，像是为船员提供培训，学习如何处理、操作和维护使用这种燃料的船舶。

我国今年3月宣布，配合在2050年实现净零排放的愿景，从2030年起，在我国港口运营的新港口船舶须完全电动化，可使用生物柴油B100或采用氢气等净零排放燃料来驱动。