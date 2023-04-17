【国会】穆仁理：国会议事不应沦为娱乐

国会辩论政府施政方针，行动党议员穆仁理呼吁国会议事需有建设性，朝野议员必须在国家核心课题上团结起来，坚守底线。国会议事不应沦为娱乐，否则将削弱人民对议员的信任和信心。

国会星期一（4月17日）复会，辩论政府施政方针和各部门附录。政府国会内政及律政委员会主席、武吉巴督区议员穆仁理提出动议，向代表政府发表施政方针演说的哈莉玛总统致谢。

穆仁理希望参与此次辩论的议员能明确表态，毫不含糊地说明他们对于政府计划的立场。如此一来，才能探讨就这些计划建立共识，包括同意资助相关项目，也能避免民粹主义政客借这些长期计划大踢“政治足球”，制造分裂。

哈莉玛总统在演说中提到，我国作为一个小红点，须团结一致，对抗那些继续试图影响国内舆论的国际势力，以维护新加坡的重要利益。穆仁理提到在2021年的防止外来干预（对应措施）法案辩论中，朝野议员都一致认为，新加坡政治应由新加坡人决定。

“身为负责任的政治人物，我们必须继续在对国家重要的核心课题上团结起来，坚守底线。”

他也说，国会议事不应沦为我们常在其他国家看到的“娱乐场域”（entertainment arena）。这将削弱我国人民对当选议员的信任和信心，对新加坡非常不利。