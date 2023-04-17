兼职私召车司机操纵股价赚36万元 判监19个月

兼职私召车司机网上学暗招，自己入手股票后，再对股票下大量“订单”，制造高需求假象，等股价升高后再抛售，两年半赚36万元。他因操纵股价之前被判坐牢19个月罚35万余元，过后不满刑法提上诉，星期一（4月17日）早上遭驳回。

被告吴家宝（35岁，音译）去年承认四项抵触证券与期货法令的罪状，余下四项交由法官下判时一并考虑。

庭上揭露，被告是一名兼职私召车司机，他被指在2016年1月6日至2018年9月20日期间，操纵新加坡交易所的117只股票。

两年半赚36万 判监19月

被告先入手某一股票，然后再对这一股票下大量“订单”，制造高需求的假象，吸引投资者买股。

被告在两年半的时间内，赚约36万4530元的毛利润，被告的行径引起新加坡交易所的注意，新加坡金融管理局随即介入调查。

国家法院法官审理案件后，被告被判坐牢19个月，以及罚款35万5604元。

被告不满刑罚提出上诉，案件星期一早上在高庭审理。被告透过律师要求减刑至监禁12个月和罚款30万元。

高庭法官指出，高庭只有在少数情况下，才会介入处理国家法院法官所给出的刑罚。例如，法官是根据错误的案情下判，或是给予过重的刑罚。但被告的情况不符合这些特殊要求，因此驳回他的上诉。

被告将在下周开始服刑。

买公寓买新车 调查期间仍犯案

利用父母投资户头犯案，被告牟利后用其中20万元买公寓，12万元付汽车的首付。

庭上揭露，金融管理局介入调查后，被告没有因此停手，继续在调查期间以类似手法犯案。

他利用自己和父母的投资户头进行假交易，炒高股价后抛售。

2020年7月至8月期间，被告12次在他参与的两个Telegram聊天群组中，针对特定股票作出虚假陈述，诱使群组成员买这些股票，接着他把股价炒高后，抛售套利。这两个Telegram群组有近3000名成员。