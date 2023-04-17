【国会】 黄循财：改革技能创前程计划 建立终身学习社会

政府将对技能创前程（SkillsFuture）计划进行强化改革，以降低培训的成本和门槛，让持续学习、再培训和提升技能成为一种生活方式。相关课程也得转化为有意义的就业成果。

副总理兼财政部长黄循财星期一（4月17日）在国会参加政府施政方针辩论时说，政府将同行业伙伴合作，制定有效的培训计划，包括提供“工作本位的学习”（Work-based learning）的选项。

“工作本位的学习”指的是在现实工作场所或模拟工作环境中，以获得职业能力为目标的学习。

黄循财也说，培训课程必须更好地策划与审查，确保它们能转化为有意义的就业成果。政府将同劳资政三方伙伴讨论，如何支持雇员拨出时间参加培训。

他说：“这些举措将让个别雇员受益，对企业也有帮助。与此同时，企业必须将招聘员工的重点从学历转向技能，以及投资于雇员的成长。新加坡人也要对这些改变保持开放的态度。”

黄循财说，随着人们对技能的态度发生改变，学业表现不应决定个人所能释放的机会，也不应该决定整个人生。“你不会受限于所取得的最高学历，可以更新自己的技能组合、改换职业跑道、抓住新的契机，以及在人生中继续前进。”

他也说，一些国家立志于建立提供终身福利的社会，但新加坡的志向是建立成熟的终身学习社会。“这样我们能为将来做好准备，也准备好取得成功。”