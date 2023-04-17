【国会】黄循财：探讨缩小行业薪资差距 整体社会须一起实现新成功定义

要实现新的成功定义，我国的经济结构、各行各业的薪酬和职业发展机会也得做出相应调整，缩小行业之间的薪金差距。与此同时，人人须认同各行业对社会的贡献，愿意为它们的服务支付较高的收费，一起支持提高相关人员的收入。

副总理兼财政部长黄循财星期一（4月17日）在国会参加辩论政府施政方针时说，我国须致力于实现一个可让人人发挥的唯才是用制度，让人们以多元才华为社会作出贡献。这需要社会改变观念，但单靠这点并不足以推动改变。“我们的经济结构、各行各业的薪酬和职业前景也必须与我们所重视的一致。”

他指出，政府会探讨如何做出相应调整，缩小各行业的薪资差距。其中一个方式是让电工和水管维修人员等工匠行业进一步专业化，为他们制定更明确的职业发展框架，给予他们更好的薪酬。

政府也承诺，工艺教育学院和理工学院毕业生可以在擅长的领域发挥，薪资和职业前景将不会与大学毕业生有太大的差距。以低薪员工为例，政府通过渐进式薪金模式和就业入息补助计划，协助保安人员、清洁员工等提升能力。

不过，黄循财强调，每个人必须参与实现社会对成功的新定义。“作为消费者，我们须愿意为产品与服务支付较高的费用，认同我们的同胞为社会做出的重要工作，尽一分力提升他们的薪资。我知道，考虑到生活费上涨，这不是一项简单的要求，但我们会尽力注意变化的步伐，协助每个人，尤其是中低收入家庭。”