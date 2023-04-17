【国会】新加坡人将有更多共同创作和制定政策的机会

更新后的社会契约建立在集体责任之上，副总理兼财政部长黄循财说，政府将创造更多机会让新加坡人与政府合作，也鼓励人们携手合作，以推动政策制定和共同创作。

黄循财星期一（4月17日）在国会参与政府施政方针的辩论时说，政府将继续邀请新加坡人和其他团体共同设计和打造邻里，并提供更多管道与平台，让年轻人提出政策想法，建设未来的新加坡。

他说，政府不会停止对城市基础设施的投资、通过提供更多设施来发展组屋市镇，以及共同努力成为大自然里的城市。“但归根结底，要将我们的城市打造成温馨的家园，还得靠我们贡献自己的热忱和精力。”

创造美好的家园也离不开生活的方方面面。黄循财说，这可涵盖制定灵活工作安排、更和善地对待自己和他人 、理解心理健康是整体健康的重要部分，还有创造有利环境让新加坡人建立与养育家庭。

他提到，政府除了在今年的财政预算案中推出增加父亲陪产假等措施，也会考虑接下来还能做些什么。

黄循财说，社会契约不仅关乎政府会为人民做什么，也关系新加坡人会为彼此做什么。因此，更新后的社会契约不只是政府要做得更多、新加坡人更依赖政府，而是政府、企业、工会、职工、社区和公民社会，都为新加坡同胞尽一分力，团结一致地打造人人都会有机会和保障的社会。

他指出，实现这目标的另一个方法是培养更广泛的志愿服务文化，对彼此负起责任，尤其是帮助生活贫困的人。“这不只是钱的问题，还包括花时间和精力栽培他人，不论是辅导年轻人或是为弱势者提供社交网络和机会。”