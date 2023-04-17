【国会】黄循财：政府设计重新雇佣计划 协助失业者

政府将设计一个援助计划，协助失业者维持生计，鼓励他们继续提升技能和寻找新工作。

副总理兼财政部长黄循财星期一（4月17日）在国会辩论政府施政方针和各部门附录时说，政府会考虑进一步协助失业人民。但他也指出，世界其他地方的经验显示，让失业者自动获得失业援助的做法经常起反效果。获得优厚援助的失业者可能宁愿继续失业，也不愿重返工作队伍。

政府因此要设计一个具针对性的重新雇佣计划，在减轻失业者维持生计压力的同时，也鼓励他们继续提升技能和寻找新工作。

黄循财说，政府须检讨提供社会援助的做法，让中层阶级和弱势族群能够获得生活所需，不会放弃生活或在社会上落后。目前，政府在协助弱势族群方面已经从直接提供援助，过渡到赋予他们社会能力的做法。

他以建屋局的重新拥屋计划（Fresh Start Housing Scheme）为例，这计划为低收入的二次购屋家庭提供个人化的协助和财务指导，引导他们达成购买组屋的目标。

政府要将这种提升弱势族群和赋予他们能力的做法，扩大到其他社会援助方面。“一个家庭越是为自己的目标负责，政府就越协助你飞得更高更远。这会形成一个相互强化的美好循环。”

黄循财也指出，政府将进一步去除残障者在生活中面对的障碍，并采取新的方式来关怀和赋予他们能力，尤其是减轻那些有孩子在特殊教育学校和托管中心的父母的经济负担。政府也要寻求适当方式让残障者在成年后能为社会做出贡献。