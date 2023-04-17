【国会】第四代团队不会走向全民福利制 将始终支持增长和包容

针对人民行动党第四代领导班子会否“向左移”，副总理兼财政部长黄循财强调，团队不会采用全民福利制度，而是坚守核心价值观，走自己的路。政府在努力加强社会安全网时，会谨慎和有纪律地行事，而不是导致所有人最终承受沉重税务。

黄循财星期一（4月17日）在国会辩论政府施政方针和各部门附录时说，行动党的执政方式不能轻易地按传统的左派和右派政治光谱来归类。

“我们一直致力于争取广大新加坡人的支持。我们向来小心，不把我们的政权建立在任何狭隘的社会群体或阶级之上。我们也不盲目照搬或复制其他国家的模式。”

黄循财指出，实习福利主义政策的国家，他们的政府开支一般超过国内生产总值（GDP）的40%。为资助这样的高额开支，他们征收高额所得税，所得税通常远远高于30%，甚至是中等收入群体也如此，增值税（VAT）或消费税税率介于20%至25%。

黄循财说：“我国中等收入群体的总体税收负担如今远低于其他先进国家，我们将努力保持。不仅如此，我们会确保我们的项目为人民带来更好的成果。事实上，在医疗、教育和住屋等领域，我们已经比许多其他国家做得更好。”

在较先进国家中，新加坡是少数几个在过去20年里，中等收入人群收入大幅增长的国家。我国中等收入群体如今的实际收入，高于许多其他地方。黄循财强调，政府将继续保持中等收入群体的实际收入增长。

“正因如此，经济增长对我们来说是不可妥协的。我们知道，随着我国劳动队伍增长得更缓慢，我国增长率将逐渐下跌，但增长仍然是必要的。如果我们不扩大经济大饼，就会有更少工作岗位，提供社会援助的空间也会缩小。因此，请不要弄错，本届政府必须也将始终支持增长和包容。”