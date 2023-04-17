受中国经济复苏鼓舞 本地股市上扬0.5%

中国在过去的周末公布房地产价格出现21个月来最快速的增长，使到市场感到鼓舞，因为房地产市场是中国经济中的薄弱环节，容易受到银行的影响。这个利好消息带动亚太股市星期一（4月17日）全面上扬；新加坡海峡时报指数上升16.60点或0.5%，闭市报3319.26点。

辉立证券首席股票经纪陈得昇接受《联合早报》访问时说，中国中央银行星期一宣布自去年11月以来注入银行体系的中期资金最少，利率也维持不变，这或许显现出中央银行官员对经济复苏有信心。

本地股市全天的交易量达12亿2000万股，交易额8亿零3930万元，上升股306只，下跌股261只。

30只海指成份股中只有三只下滑；九只持平，其余都上扬。

三只下跌股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），下跌0.81%至1.22元；新翔集团（SATS）退低0.37%至2.73元，以及大华银行（UOB）下滑0.27%至30.05元。

涨幅较大的成份股有吉宝企业（Keppel Corp）上涨2.54%至6.05元；怡和合发（Jardine C&C）升1.66%至32.99元，以及新电信（Singtel）起1.20%至2.53元。

亚太其他股市全面上扬，香港股市升幅最大，达1.68%；上海股市涨1.42%，深圳小幅上扬0.20%；东京股市横摆，起0.07%。首尔、台湾和悉尼的涨幅介于0.17%至0.23%。