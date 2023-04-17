【国会】黄循财：反对党应提出一个替代政府应有的严谨替代方针

副总理兼财政部长黄循财说，工人党虽提出增加政府收入的替代方案，但财政上无法取得收支平衡。他期待反对党提出一个替代政府应有的严谨替代方针，而不是投机取巧或民粹的想法。

黄循财星期一（4月17日）在国会辩论政府施政方针和各部门附录时说，他相信国会反对党领袖毕丹星和工人党大致同意和支持本届政府的政策方向。但他认为，工人党和行动党有一个根本区别。“当我们（行动党）计划增加政府开支时，行动党政府总是会明明白白地向大家告知，我们打算如何增加政府收入并确保预算在中期保持平衡。”

黄循财指出，反对党虽提出一些增加政府收入的替代方案，但财政上无法取得收支平衡。他说，工人党至今仍不支持实施消费税，但少了这个收入，政府将面对巨大的收支缺口，而工人党提出的替代方案，没有一个能补足缺口。

他因此期待在此次辩论和本届政府余下的任期中，听到反对党提出实在的替代方案，而不是投机取巧或民粹的想法，一点一点地削弱人民对政府的信任，而是提出一个替代政府的严谨替代方针。“第一世界国会的政治应该是这样的。”

黄循财也重申，他不假设行动党会赢得下届全国大选，或是他必然会接班成为总理。他说，下来每一届大选都关乎由哪一个政党组建政府，而不只是行动党获得多少选票或反对党赢得多少议席。

“随着我国发展成为成熟的民主国家，我们不仅要有一个严谨的政府，还要有一个严谨的反对党，谨慎思考它若成为政府会怎么做。如果反对党有好点子，或者能为有助国家进步的点子做贡献，我们愿意接受。但是，我们要求你正视我国所面对的现实和权衡取舍，并诚实地说出你们的计划、政策和意图。”