新航货机起飞失败 导致肯尼亚机场关闭

新加坡航空公司一架货运飞机出现技术问题无法升空，导致肯尼亚当局星期一（4月17日）暂时关闭内罗毕的乔莫·肯雅塔国际机场。

肯尼亚机场管理局（Kenya Airports Authority）新加坡时间星期一下午2时32分在推特发贴文说，一架货机因技术问题无法成功起飞，当局因此暂时关闭了乔莫·肯雅塔国际机场（Jomo Kenyatta International Airport）的唯一跑道，所有受影响航班不得起降。

网民Davis Sango星期一下午3时57分在特推上发布图片，显示多辆车子和人员包围着一架停在停机坪上的新加坡航空飞机。

肯尼亚机场管理局正在与各机构合作，以尽快及安全地解决这个情况。

肯尼亚机场管理局对造成的不便表示遗憾，并希望旅客在当局解决问题时保持耐心和理解。

针对这起事故，新航在回复《联合早报》询问时证实，新航一架波音747-400型货运机新航SQ7343原定于星期一从内罗毕飞往阿姆斯特丹，但是其中一个引擎却在飞机准备从乔莫·肯雅塔国际机场起飞时，出现技术故障。

机组人员在飞机起飞前，安全地将飞机停了下来。但是，数个轮胎在飞机停在跑道时，泄了气。

机组人员事后安全下机。有关这起事件的调查仍在进行中。

新加坡航空公司正在与机场当局合作，尽快将飞机从跑道上移走。新加坡航空公司为此事件可能造成的不便深表歉意。