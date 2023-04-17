反诈与网络安全桌面游戏创作赛 圣尼各拉女校赢大奖

警方联合两大单位举办反诈和网络安全创作马拉松，圣尼各拉女校在为期四个月的马拉松桌面游戏创作比赛中，从12支决赛队伍中脱颖而出，赢得比赛的最高荣誉奖。

新加坡警察部队星期一（4月17日）发文告说，警方、新加坡网络安全局和全国罪案防范理事会联合举办反诈和网络安全创作马拉松。这项为期四个月的桌面游戏创作比赛在上星期五（14日）落下帷幕。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲当天受邀，出席在大巴窑建屋局中心广场举办的总决赛，颁发奖项给12支表现优秀的队伍。其中，圣尼各拉女校（CHIIJ St. Nicholas Girls’ School）的“Bersuguys”团队脱颖而出，赢得大奖。

这些团队也展示了他们在长达四个月的比赛中，开发的桌面游戏原型。

在这四个月里，12支入围团队参加了一系列的工作坊和研讨会，让他们具备游戏创作、欺骗案和网络犯罪方面的知识，进而创作出桌面游戏的原型。商业事务局和行动局人员，以及屡获殊荣的桌面设计和出版工作室Capital Gains Studio的专家也为参赛团队给予指导。

由利益相关者参与创作和找出解决方案的“黑客马拉松”为蓝本，本次比赛主要开放给中学生，旨在让学生了解最新的诈骗手法和网络犯罪趋势，并通过将骗局变成游戏，以及让学生自行开发相关游戏，鼓励他们在日常生活中成为社区的“反诈倡导者”，将所学的知识传递给他人，以更好地保护自己和亲友，避免他们成为受害者。