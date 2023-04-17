新航集团3月份载客量增至270万人次

由于航空旅行需求继续强劲，新航集团（SIA Group）3月份载客量增至270万人次，客运能力（passenger capacity）达到疫情前79％，集团两家航空公司新航和酷航（Scoot）所有航线的载客量和载客率在3月份都保持强劲。

新航星期一（4月17日）闭市后发布营运数据指出，集团3月份的客运能力环比回升10.9％，处于冠病疫情前（2020年1月）水平的79％。

新航和酷航3月份的载客量合计270万人次，比2月份增加14.1％，达到2022年3月载客量的三倍。集团3月份载客率（passenger load factor）为89.0％，环比增加2.4个百分点，同比增加34.5个百分点。新航和酷航3月份的载客率分别为87.9％和92.8％。

新航货运的载货率（cargo load factor）在3月份为55.1％，同比下跌17.4个百分点。3月份的载货量同比下跌13.4％，货运能力同比增加14.1％。

截至3月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的36个国家地区的109个目的地，新航的服务覆盖74个目的地，酷航的服务覆盖58个目的地。货运网络覆盖38个国家地区的118个目的地。

新航星期一股价涨0.53％，闭市报5.74元。