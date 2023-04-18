投资者情绪转乐观，美国华尔街隔夜股市闭市纷纷上扬，道琼斯工商指数涨0.30％、标准普尔500指数起0.33％，纳斯达克指数则收高0.28％。

纽约市的制造业指数比预期中好，商业活动也在五个月内首次增加，加上美国里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金（Thomas Barkin）说他对控制通货膨胀的进度有把握，但希望看到更多的证据显示通胀率正回调至美联储所设的2%目标。

巴尔金说：“在现水平利率，我们的经济运行良好。”

星期二（4月18日）亚洲股市将放眼在中国公布的国内生产总值数据，预计市场气氛会趋向谨慎。

已经开盘的亚太股市中，悉尼股市下跌0.48%、东京股市上涨0.12%，首尔股市起0.15%。

本地海峡时报指数受到中国经济正在复苏的鼓舞，星期二（17日）走高0.5%，闭市报3319.26点。

以下是星期二可关注的股票：

*吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）星期二开市前要求暂停交易，有待发布公告。

*正受司法管理的营养屋国际（NutryFarm International）星期一披露将在今年4月28日与债权人展开第一次会议，主要目的是考虑司法管理人所提呈的业务重组建议书（Statement of Proposals）。

*胡金标控股（OKP Holdings）星期一在回答新加坡证券投资者协会（SIAS）就公司延迟向投资者公布赢得主要合同的提问时说，必须先获得客户的批准才能发布公告，管理层和董事局会继续确保及时向投资者公布重大消息。

*华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）星期一宣布，旗下合资公司招商力宝医院管理（深圳）有限公司与香港中文大学签订服务协议。根据该协议，中文大学将为深圳招商力宝太子湾医院的太子湾国际医疗中心的发展、启用、临床管治提供顾问服务。

*中国光大水务（China Everbright Water）星期一宣布已经完成2023年度第一期中期票据的发行，并由中国机构投资者认购完毕。这批债券期限五年，本金为10亿元人民币（1亿9380万新元）票息率是3.20%。