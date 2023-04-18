费绍尔父亲离世 生前重视教育 当德士司机养家

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授的父亲于星期天（4月16日）离世，终年86岁。

费绍尔星期一（17日）通过脸书缅怀父亲，贴出一家五口的合照。他说，父亲多年来都为了家庭打拼，把家庭放在首位，并教导费绍尔及其兄弟姐妹要努力工作，无论面对什么挑战，都保持积极和耐心。

他说，出席葬礼的亲友，都提到父亲是个谦逊、友善和善良的人。

Yesterday, I lost my father. With a humble beginning, my siblings and I grew up seeing him worked very hard for the... Posted by Assoc Prof Muhammad Faishal Ibrahim on Monday, April 17, 2023

内政部长兼律政部长尚穆根同日也在脸书发文，以沉重的心情向费绍尔一家表示慰问。

尚穆根透露，费绍尔一家曾住在租赁组屋，父亲是家里的经济支柱，有段时期同时打两份工糊口，之后才转行当德士司机。费绍尔的父亲坚信教育的重要性，因此努力攒钱让孩子们都能上学。

“费绍尔后来获得奖学金到英国深造，并考取管理科学博士学位。费绍尔的儿子扎法也获颁总统奖学金。”

[MOS Faishal’s father passes away] Haji Ibrahim Bin Sultan Khan Surattee, father of MOS Faishal, fellow MP in Nee Soon... Posted by K Shanmugam Sc on Monday, April 17, 2023

《每日新闻》报道，费绍尔的父亲哈吉·易卜拉欣（Haji Ibrahim Bin Sultan Khan Surattee）于星期天晚上离世，终年86岁。灵柩星期一午间被送往实龙岗的依斯迪阿马回教堂（Masjid Al-Istiqamah）进行祈祷仪式，随后下葬。