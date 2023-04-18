武吉知马双胞胎命案 父亲有意认误杀罪

涉嫌在武吉知马沟渠亲手掐死双胞胎儿子，父亲表态有意承认误杀罪名，案件转交高庭审理。

这起惊人的谋杀案星期二（4月18日）在国家法院再过堂，目前还押监狱的被告叶俊宏（Xavier Yap Jung Houn，49岁）通过视讯出庭。

被告叶俊宏原本被控在2022年1月21日，于武吉知马上段翠绿岗弯游乐场旁的有盖沟渠里，谋杀11岁双胞胎儿子叶育成（Ethan Yap E Chern）和叶凯胜（Aston Yap Kai Shern）。今年2月，庭上揭露被告案发时患有中等程度的严重抑郁症，控方因此决定将被告面对的两项谋杀罪名，改为误杀（culpable homicide）。

被告的律师团队包括来自Tan Lee & Partners的资深刑事案律师朱时生，以及Advance Law律师事务所的拉扎恩（Muhammad Razeen Sayed Majunoon）律师。

控方星期二早上申请将案件转交高庭审理。案件将于5月26日在高庭进行审前会议。

在原本的谋杀罪名下，被告可能被判死刑。如今他面对误杀罪名，意味着他逃过死刑，罪成可被判终身监禁，外加鞭刑，或坐牢长达20年，外加罚款或鞭刑。（人名译音）