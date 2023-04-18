大华银行入驻榜鹅数码园区 斥资逾5亿元打造全球科技创新中心

第二批企业将入驻榜鹅数码园区，其中大华银行将投资超过5亿多元建造全球科技与创新中心，2026年落成后将有约3000名科技人员驻扎在此，进行科技和创新相关工作。

由裕廊集团（JTC）发展的榜鹅数码园区（Punggol Digital District）占地约50公顷，是我国首个智慧市镇的一部分。

榜鹅数码园区在2021年宣布第一批跨国企业入驻后，星期二（4月18日）宣布第二批企业入驻。这三家企业分别是：本地系统整合业者 Delteq、数码媒体机构梯媒创文（Target Media Culcreative）和大华银行。

其中，大华银行将在榜鹅数码园区设立全球科技与创新中心，包括成立新的金融科技创新室，供约3000名科技人员进行开发和测试工作。

大华银行将与同样位于数码园区的新加坡理工大学合作，为学生提供实际行业的设施资源和培训机会。

大华银行副主席兼总裁黄一宗强调，发展智慧国需要善于科技的智慧人才，而本地人才将是我国未来的主力。

贸工部长颜金勇致辞时说：“即便经历上一波科技裁员，我国的数码经济仍有巨大潜力，能够克服现有困难并把握发展机会。”

大华银行也和裕廊集团签署谅解备忘录，帮助本地企业实行可持续发展策略。

配合更多企业入驻榜鹅数码园区，裕廊集团也启动第二阶段的发展计划，兴建额外三个商业园大厦，可提供120万平方英尺的商用和零售空间。