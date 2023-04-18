本地股市早盘下跌0.49%

中国第一季经济增长超乎预期，但市场关注增长的可持续性，因此并未提振星期二（4月18日）的亚太股市早盘。新加坡海峡时报指数中午下跌16.10点或0.49%，报3303.16点。

中国国家统计局星期二公布第一季经济增长4.5%，比经济师预测的4%增长速度还快，与前个季度相比则增长2.2%。此外，3月份的工业产值同比增加3.9%，零售销售则增长10.6%。

瑞士联合私人银行UBP的高级经济师卡萨诺瓦（Carlos Casanova）指出，数据显示中国的复苏步伐不平均，七天前公布的核心消费者价格指数显示需求仍未回暖。

他说：“出口将在今年拖慢中国经济复苏的步伐，因为原本集中在中国的供应链在过去三年转移到亚洲其他地区，同时，美国和欧洲的需求也疲弱。”

香港股市早盘下滑0.79%；上海和深圳股市分别退低0.02%和0.34%。

亚太其他主要股市只有东京股市上扬0.52%；首尔、台湾和悉尼的跌幅介于0.30%至0.40%。

本地股市早盘交易量达5亿2834万股， 交易值3亿7293万元， 上升股211只， 下跌股246只。

海峡指数成份股跌多升少，跌幅最大的是云顶新加坡（Genting Singapore），跌1.71%至1.15元；胜科工业（Sembcorp Industries）滑落1.16%至4.26元，丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）下跌1.12%至1.76元。

上升股只有六只，涨幅最大的是DFI零售集团，涨2.25%至3.18美元；香港置地（Hongkong Land）起1.15%至4.41美元；吉宝企业（Keppel Corp）上升0.99%至6.11元。