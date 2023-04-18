【国会】用个人银行户头进行不明交易 或构成洗钱罪

政府拟订立一系列罪名加强防范骗案，日后若不问清楚就用自己的银行户头，“帮别人”进行有问题的转账交易，甚至直接把户头交给他人使用，可能构成洗钱相关罪名。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（4月18日）在国会为贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案提出一读。

骗案日益猖獗，钱骡成为骗子转移赃款的重要工具。在2020年至2022年间，警方调查了逾1万9000名钱骡，但因为难以证明他们的犯罪意图，只有不到250个案件的嫌犯最终被控上法庭。

内政部与智慧国及数码政府署发表联合文告说，修正后的贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法令会新设三个罪名，分别是鲁莽洗钱（rash money laundering）、疏忽洗钱（negligent money laundering），以及协助他人保留犯罪所得利益。

其一，鲁莽洗钱的严重程度仅次于现有的洗钱罪名，指一个人虽然对交易指示起疑，却没有进一步追问就执行，结果交易确实涉及赃款。

其二，疏忽洗钱，是指任何一个普通、理智的人都会察觉到有关交易有古怪，当事人却照样进行。例如，骗子要某人用本地银行户头接收来自其他本地户头的钱款，再把钱转入另一个本地户头。一般人都会意识到这个举动是多余的，因为钱款大可直接从源头转入目标户头。

其三，这是最容易抵触的罪名，主要对付骗子常用的洗钱伎俩。触犯这项罪名的行为包括：经手的财物价值与已知收入不符、允许他人登入或操控付款账户，却没有采取合理手段了解这么做的目的等。

法案若通过，料于今年第四季生效。