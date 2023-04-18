6月起未归还托盘餐具 违例者将被记下个人资料

从6月1日起，在小贩中心、咖啡店和食阁用餐后不归还餐具和托盘的公众，将面对更严厉的执法行动。

国家环境局星期二（4月18日）发文告说，环境局和新加坡食品局将加强执法，取缔用餐后没有归还托盘和餐具的行为。6月起，执法人员将记下不归还托盘和餐具的食客的个人资料。初犯者将不再只是接到口头提醒，而是会收到书面警告；重犯者则将接到罚单或被控上法庭。

环境局指出，加强执法旨在确保绝大部分有归还餐具习惯的食客，不会因少数人的恶劣行为而受到影响。环境局和食品局人员在执法时也会保持务实的做法，不会对不能自己清理餐桌的残障者、体弱年长者和儿童采取行动。

截至3月底，当局共发出两张书面警告给未归还餐具的违例者，至今没有人被罚款或控上法庭。

环境局也会从4月起，在乱丢垃圾的热点地区设置远程监控的摄像头，以加强取缔违例行为。在2020年至2022年间，环境局每年平均发出1万8700张罚单给乱丢垃圾和高楼抛物者。

乱丢垃圾的初犯者会被罚款300元，被控的垃圾虫除了罚款，也可受法庭勒令执行劳改令（Corrective Work Order，简称CWO）。

去月11月，环境局首次安排垃圾虫到牛车水和丹戎巴葛两个繁忙地段执行劳改令。今年7月起，劳改令将扩大到花拉公园（Farrer Park）一带。