使用公共USB充电站 移动设备可遭攻击

在公共场所使用免费WiFi进行网上交易，或使用公共USB充电站为手机充电，可能让不法分子有机可趁，骇入移动设备，导致个人资料和数据外泄。政府提醒公众采取防范措施，如充电时关机或关掉蓝牙传输功能，甚至是使用USB数据拦截器，避免成为网络安全事件受害者。

新加坡网络安全局及新加坡警察部队星期二（4月18日）联合发声明，指随着移动设备如智能手机和平板普及化，和网络活动涵盖大量数据如个人、财务资料、登录及商业信息，已成网络犯罪分子下手目标，以利用相关信息牟利或展开其他恶意活动。

网络安全局及警方说，恶意的无线和有线连接，可导致公众个人移动设备上的数据面对外泄风险，当局建议公众采取防范措施，减低网络安全威胁。

网络犯罪分子入侵他人移动设备的方式，包括恶意无线接入点、蓝牙窃听（Bluebugging）及充电劫持（Juice jacking），移动设备主人不知情的情况下，设备被植入恶意软件或入侵，导致个人资料或文件外泄。

当局建议，公众应避免使用公共WiFi网络，进行敏感的活动如银行交易，或应使用虚拟专用网络（VPN）加密， 保护数据。

公众受促在没有使用时，关掉手机内的文件传送及蓝牙传输功能。至于在公共场所使用免费USB充电站，可能遇上俗称充电劫持的网路攻击，当局建议在使用这类充电站时，可使用USB数据拦截器，免去数据被盗风险。

美国联邦调查局曾在4月初在推特推文警告，不法分子可通过公共USB充电站，向移动设备上植入恶意和监控软件，窃取资料。

美国联邦调查局建议避免使用机场、酒店或购物中心所提供的免费充电站，并携带本身的充电器、USB线及使用电源插座，为移动设备充电，而不是使用USB充电口来充电。

任何人怀疑自己成为网络安全事件受害者，可通过https://go.gov.sg/singcert-incident-reporting-form，向隶属网络安全局的电脑紧急反应组（SingCERT）投报。