【国会】国会不会针对前进党非选区议员梁文辉采取行动

前进党非选区议员梁文辉之前违反议事程序，国会已决定不对他采取进一步行动。

梁文辉上个月在脸书发表有关建国总理李光耀次子李显扬夫妇的贴文，内政部长兼律政部长尚穆根后来在国会发表部长声明，指贴文内容失实且包含严重指控，两人当时就此展开激烈交锋。国会议长陈川仁当时要求梁文辉就指控内容表态时，梁文辉更回以“如果部长没问我，我建议你别问”。

国会领袖英兰妮星期二（4月18日）在国会发言时说，按照议事常规，违反国会特权并无视议长权力的议员，特权可能会撤销。不过梁文辉事后向陈川仁道歉，并修改了脸书贴文，因此她认为没有必要采取进一步行动，陈川仁对此也表示同意。

英兰妮也说，随着本届国会进入第二会期，她希望借此机会提醒全体议员注意言谈举止。这包括尊重国会议长的权力、不提出无法证实的指控，也不应该在国会以外的平台发表任何反映出自己或其他议员品性，以及具诽谤性质或虚假的言论等。

她呼吁议员们熟悉国会（特权、豁免和权力）法令和议事常规的内容。“希望我们能通过阅读、理解以及遵守这些条例，避免让上个会期发生的事件再次重演。”

国会条例不会抑制议员辩论

英兰妮也强调，这些条例不会抑制议员们展开活跃的辩论，而是在国会进行辩论的同时，确保大家能专心提出实质的论点。“发表虚假或未经证实的言论，或是提出毫无根据的质控，只会削弱信任、破坏民主。”

陈川仁则说，他能理解议员们满腔热情，但他希望他们能尊重议长和同僚，也不应该表现的好像只有自己的观点很重要。“如果大家坚持以各自的方式行事，这里就会跟我们看到的其他地方一样，成为一个混乱的空间。”