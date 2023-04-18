【国会】陈振声：给职业中期员工更多培训上的支持

政府将继续给职业中期员工更多培训上的支持，包括填补技能创前程培训补助，以及让得兼顾其他职责的成年人更方便接受培训。

教育部长陈振声星期二（4月18日）下午在国会参加政府施政方针和各部门附录辩论时说，政府对人民的投资不应只在求学的人生前15年，也应包括在离开学校后的50年。

陈振声指出，人民须要不断提升技能和学习新技能，与学校合作推出应用学习计划，以实现快速发展，创造新价值和在竞争中保持领先地位。政府近年来已增加继续教育和培训的投资，这就包括推出技能创前程运动，但是政府也不会就此停止。

他说：“作为新加坡携手前进运动的一部分，我们将在适当时公布更多细节，说明我们打算如何帮助员工提高技能和保持相关性。其中一些想法是针对处于职业中期的员工提供更具针对性的培训支持，包括技能创前程培训补助充值，以及让承担更多责任的在职成年人更容易获得培训。”

陈振声指出，政府也需要行业的合作、教育机构的创新以及员工拥有成长心态，其中各行各业不能被动地等待别人为他们培养“完美员工”。 他们应协助学生在进入职场前培养兴趣以及技能，与学校合作推出应用学习计划，之后也准备投入时间和资源来支持员工不断提高技能。作为雇主的公共服务部门就将以身作则。

高等教育学府则应继续创新和加强项目，为希望提升技能和处于职业中期的新加坡人提供更适合他们的工读项目和可累计的课程。员工也须培养成长心态和终身学习的热情，充分利用机会。