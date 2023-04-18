【国会】检讨特别教育领域工作者的薪金与职业发展途径

教育部将检讨特别教育领域工作者的薪金与职业发展途径，让他们拥有与教育部主流学校教师一样的专业发展机会，以加强他们的发展并提高服务水平，更好地为特需学生提供支持。

教育部长陈振声星期二（4月18日）在国会参加政府施政方针和各部门附录辩论时，提到当局对特别教育工作者和特需群体的关注。

他说：“我们不仅得尊重各种职业，我们还得公平地奖励和酬报‘心件工作’（heart work）和‘手艺工作’（hand work），这些都与‘脑力工作’（head work）相称。我们的社会须要各种角色互补，才能良好运作。”

他指出，教育部以外的其他“手艺”和“心件”工作领域，包括基本服务业，也得采取类似的行动，根据技能和能力，公平地雇佣、培训和奖励员工。

“但这可能会提高新加坡人提供服务的成本，我们的社会必须愿意接受这一点。否则，无论我们如何扩大学校体系对于才能的概念，最终都不会奏效，因为这不会为收入和在职场带来任何实质改变。”

另一方面，陈振声说，我国必须为有需要的人付出更多，以提升他们的生活，其中包括通过住房、退休充足度（retirement adequacy）、医疗保健等方面。

他说，这有助于确保社会差距不会过于明显，使我国陷入由妒忌而生的政治（politics of envy），并威胁到社会的和谐。这也有助于避免平权措施（affirmative action）的必要。